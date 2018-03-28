Заявления на выдачу маткапитала будут принимать специалисты центра госуслуг Щукина

Специалисты центра госуслуг района Щукино теперь будут принимать заявления о выдаче и распоряжении материнским капиталом.

Екатерина Репина. — Размер выплат в 2018 году составляет 453 026 рублей. Одним из основных изменений стало продление программы материнского капитала. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, рождение которого дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены, — сообщила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы

Теперь материнский капитал можно использовать уже через два месяца с момента приобретения права на него. Употребить средства можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком.

Российские семьи, в которых в 2018–2022 годах появится второй или третий ребенок, смогут воспользоваться льготными условиями кредитования, чтобы улучшить свои жилищные условия. Льготную ипотеку также можно гасить средствами из материнского капитала. Дожидаться трехлетия ребенка, давшего право на сертификат, при этом необязательно.

Напомним, центр «Мои документы» в районе Щукино находится по адресу: улица Маршала Василевского, дом 15. Он работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера. (ео)