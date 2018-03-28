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Двум псковичам отключили газ из-за долга в 12 тыс. рублей
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Двум псковичам отключили газ из-за долга в 12 тыс. рублей 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Очередной плановый совместный рейд по отключению от газоснабжения должников и абонентов, не имеющих договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) провели сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков».
По результатам рейда была приостановлена подача газа двум абонентам с общей суммой задолженности более 12 тысяч рублей. У одного из них отсутствовал договор на ТО ВДГО. Также два абонента оплатили задолженность на общую сумму 3 978 рублей, тем самым избежав отключения.
ООО «Газпром межрегионгаз Псков» напоминает, что для возобновления подачи газа после отключения абонентам необходимо не только устранить причины, послужившие основанием для отключения, но и оплатить расходы по отключению и подключению к газораспределительной сети. А в случае взыскания задолженности через суд — еще и гос. пошлину.
Справка:
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:
Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок
от 31 до 90 дней — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
от 90 дней и более — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В частности:
— уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО,
— отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,
— уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО
влечет наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц — 5-20 тыс. рублей, юридических лиц — 40-100 тыс. рублей.
Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан — 10-30 тыс. рублей, должностных лиц — 50-100 тыс. рублей, юридических — 100-400 тыс. руб.
Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей, должностных лиц — 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года, юридических лиц — 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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