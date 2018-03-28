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Привет из Гонконга: В Киеве в посылке с бумагами нашли 205 бриллиантов
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Привет из Гонконга: В Киеве в посылке с бумагами нашли 205 бриллиантов 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщали в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины в Киеве.
«Мешочек с прозрачными камнями находился в специально вырезанном в документах проеме. Посылка поступила на Украину из Гонконга. Получить драгоценности должен был наш соотечественник, житель одного из регионов Украины. Несвойственное для документов вложение таможенники заметили во время осуществления таможенного контроля с помощью рентгенологического оборудования. По результатам таможенного досмотра сотрудники таможни насчитали 205 камней прозрачного цвета», — говорится в сообщении.
Проведенный экспресс-тест показал, что выявленные камни являются бриллиантами. Их стоимость, чистоту и качество огранки будут устанавливать эксперты-геммологи.
В данный момент продолжается протоколирование по признакам нарушения таможенных правил. В соответствии с законодательством Украины бриллианты будут конфискованы.
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