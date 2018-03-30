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С 1 апреля 2018 г. социальные пенсии будут увеличены на 2,9%
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С 1 апреля 2018 г. социальные пенсии будут увеличены на 2,9% 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Южные горизонты
Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области сообщает, что с 1 апреля 2018г. социальные пенсии будут проиндексированы с учетом утвержденного постановлением Правительства РФ от 20.03.2018 № 302 коэффициента индексации социальных пенсий в размере 1,029.
С 1 апреля 2018 г. социальные пенсии вырастут на 2,9%.
Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
«Индексация будет произведена своевременно в соответствии с нормами Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», — сообщает Людмила Тарасова Начальник Главного управления ПФР № 9 по г. Москве и Московской области.
В целом по СЗАО г. Москвы социальные пенсии будут проиндексированы 9732 пенсионерам, сумма выплаты составит около 115 млн рублей.
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 Ещё 3 источника 
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