С 1 апреля 2018 г. социальные пенсии будут увеличены на 2,9% 

Главное управление ПФР № 9 по г. Москве и Московской области сообщает, что с 1 апреля 2018г. социальные пенсии будут проиндексированы с учетом утвержденного постановлением Правительства РФ от 20.03.2018 № 302 коэффициента индексации социальных пенсий в размере 1,029.
С 1 апреля 2018 г. социальные пенсии вырастут на 2,9%.
Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год.
«Индексация будет произведена своевременно в соответствии с нормами Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», — сообщает Людмила Тарасова Начальник Главного управления ПФР № 9 по г. Москве и Московской области.
В целом по СЗАО г. Москвы социальные пенсии будут проиндексированы 9732 пенсионерам, сумма выплаты составит около 115 млн рублей.