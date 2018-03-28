CBI: розничные продажи в Британии упали в марте 

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». Розничные продажи в Британии упали впервые за пять месяцев в марте из-за сильных снегопадов и большой финансовой нагрузки на домохозяйства, показал опрос Конфедерации британской промышленности (CBI), передает Reuters.
EPA/HANNAH MCKAY
Опрос розничных и оптовых продавцов по розничным продажам от CBI показал снижение показателя до -8 с +8 в феврале, что не совпало с медианным прогнозом роста до +15. Опрос проводился с 27 февраля по 14 марта. "На фоне стагнации доходов домашних хозяйств и слабой потребительской уверенности внезапное похолодание в начале этого месяца вызвало дополнительное давление на розничных торговцев", — сказал Бен Джонс, экономист CBI. "Холодная погода и нарушения работы транспорта заставляли людей избегать выхода на улицу. Многие вынуждены работать на дому, телекоммуникационные фирмы видели рекордный интернет-трафик, но онлайновые покупки резко снижались, учитывая потенциал для нарушенных поставок", — отметил Джонс. Исследование показало, что показатель продаж за март был самым слабым с апреля 2013 года. Розничные торговцы ожидают, что объемы продаж и заказы вырастут в апреле, но только сдержаннымм темпами. Банк Англии ожидает, что общий экономический рост в Великобритании в первом квартале 2018 года, возможно, окажется медленнее, чем ожидалось ранее, из-за снегопада.