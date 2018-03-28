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Волга-Днепр теряет грузы
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Волга-Днепр теряет грузы 

РЖД-Партнер 41 минуту назад
Фото: РЖД-Партнер
Процент коммерческой загрузки составил 35,4%. В то время, как авиаперевозчики, входящие в топ-5 осуществляют рейсы с загрузкой в среднем в 72%. В итоге перевозчик опустился с третьей позиции в рейтинге крупнейших российских авиаперевозчиков по итогам прошлого года на 6 строчку.
За указанный период наибольший объем транспортировала компания ЭйрБриджКарго», которая занимает первое место в топ-5, — 82,2 тыс. т грузов и почты, перевезя на 4,9% больше товаров, чем в январе — феврале 2017 года. Наиболее высокие темпы роста показателей демонстрирует «Победа», которая нарастила объем перевозок в 111 раз (4,4 тыс. т) и заняла в топ-5 четвертую позицию, хотя еще в прошлом году не претендовала на место в этом рейтинге. «Россия», замыкающая рейтинг, перевезла 4,2 тыс. т грузов и почты, что выше уровня прошлого года на 1,3%. В прошлом году именно этот авиаперевозчик демонстрировал наибольши рост показателей.
На втором месте по объему перевозок «Аэрофлот» с результатом 30 тыс. т по итогам 2 месяцев работы, что на 4,3% выше, чем за 2 месяца 2017 года. Третью позицию занимает авиакомпания «Сибирь», которая увеличила объем перевозок грузов и почты на 2,1%, до 5 тыс. т.
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