Волга-Днепр теряет грузы

Процент коммерческой загрузки составил 35,4%. В то время, как авиаперевозчики, входящие в топ-5 осуществляют рейсы с загрузкой в среднем в 72%. В итоге перевозчик опустился с третьей позиции в рейтинге крупнейших российских авиаперевозчиков по итогам прошлого года на 6 строчку.

За указанный период наибольший объем транспортировала компания ЭйрБриджКарго », которая занимает первое место в топ-5, — 82,2 тыс. т грузов и почты, перевезя на 4,9% больше товаров, чем в январе — феврале 2017 года. Наиболее высокие темпы роста показателей демонстрирует «Победа», которая нарастила объем перевозок в 111 раз (4,4 тыс. т) и заняла в топ-5 четвертую позицию, хотя еще в прошлом году не претендовала на место в этом рейтинге. «Россия», замыкающая рейтинг, перевезла 4,2 тыс. т грузов и почты, что выше уровня прошлого года на 1,3%. В прошлом году именно этот авиаперевозчик демонстрировал наибольши рост показателей.