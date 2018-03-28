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Дороги и тротуары в Рощинском восстановят почти за 11 млн рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Дороги и тротуары в Рощинском восстановят почти за 11 млн рублей 

Волга Ньюс 1 час назад
Согласно документации, все работы подрядчик должен будет выполнить в течение 65 дней, но не позднее 31 августа.
На это ему из бюджета городского поселения выделят 10,8 млн рублей.
Итоги подведут 20 апреля.
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