Дороги и тротуары в Рощинском восстановят почти за 11 млн рублей

Согласно документации, все работы подрядчик должен будет выполнить в течение 65 дней, но не позднее 31 августа.

На это ему из бюджета городского поселения выделят 10,8 млн рублей.

Итоги подведут 20 апреля.