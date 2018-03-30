МЧС назвало самые опасные торговые центры 

Сотрудники МЧС совместно с прокуратурой проверили почти 800 торговых центров в Центральном и Приволжском федеральных округах. Во время проверок почти во всех выявлено около 3000 нарушений требований пожарной безопасности. Настоящими «рекордсменами» стали кировские торговые центры и магазин в Оренбурге. Там нашли по 40 нарушений. Самыми частыми стали захламленность путей эвакуации, горючая отделка и отсутствие противопожарных инструкций. Кроме этого, во многих торговых центрах были неисправны огнетушители, системы оповещения и автоматического пожаротушения. В МЧС отметили, что ни одного нарушения не было выявлено только в 41 торговом комплексе. В настоящий момент проверки продолжаются.