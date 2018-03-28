Минсельхоз РФ проработает вопрос работы рыбоперерабатывающего флота с иностранным сырьем

Об этом рассказала член Совета Федерации от законодательного органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева . К настоящему времени дальневосточные рыбаки, обладающие перерабатывающим флотом (плавбазами и плавзаводами), совместно с японскими рыбаками отработали взаимовыгодную схему работы. «Японские добывающие суда ловят рыбу, а наши плавбазы ее перерабатывают в мировом океане. Выпускают консервы, и делают мороженную тушку, поставляя ее на российский рынок. Вся продукция реализуется только на территории России », — сказала сенатор.

Но из-за пробелов в законодательстве при определении страны происхождения товара, изготовленного в мировом океане, у таможенных органов возникают определенные вопросы к этой продукции. В частности, таможней выставляются высокие пошлины и запреты на ввоз этой продукции, изготовленной на российских плавбазах и поставляемых на российский рынок. «Сегодня плавбазы стоят на приколе, они не могут выйти в море, потому что не знают, как в их отношении будут действовать таможенные органы, арестуют их или сделают что-то еще», — подчеркнула Л. Талабаева.