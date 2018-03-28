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Олег Сорокин вслед за сыном тоже сложил полномочия депутата Законодательного собрания
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Олег Сорокин вслед за сыном тоже сложил полномочия депутата Законодательного собрания 

nn.ru 1 час назад
По итогам заседания комитета было принято решение о включении данного вопроса в повестку дня Законодательного Собрания, которое пройдет 29 марта.
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