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ЦБ не намерен продавать «народные» ОФЗ через финансовый маркетплейс
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ЦБ не намерен продавать «народные» ОФЗ через финансовый маркетплейс 

Ведомости 1 час назад
Центробанк не планирует включать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) в список продуктов финансового маркетплейса, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что регулятор разрабатывает схему трансформации ОФЗ-н, чтобы этот инструмент можно было продавать через маркетплейс — «финансовый супермаркет», который позволит потребителю покупать финансовые продукты онлайн. В нынешнем виде ОФЗ-н для этого не подходит, указывало издание. Сейчас владелец такой ценной бумаги может погасить облигацию у агента размещения (им выступает Сбербанк и ВТБ), вернув себе часть средств. Однако если ОФЗ-н будет продаваться клиенту напрямую, то погашать бумаги будет некому.
«Это не ОФЗ-н. ОФЗ-н — это схема, которая реализуется через банки. Поэтому, это, скорее всего, будут обычные ОФЗ. Зачем придумывать что-то другое, когда есть обычные ОФЗ?», — цитирует «Прайм» Швецова.
Сейчас ЦБ совместно с участниками рынка разрабатывает проект цифровой экосистемы, которая позволит потребителю покупать финансовые продукты онлайн. Проект может быть запущен до конца года.
На первых порах россияне смогут открывать с помощью такой платформы вклады, говорил раннее Швецов, и, возможно, покупать облигации — этот вопрос сейчас обсуждается. В дальнейшем ассортимент будет расширяться, указывал он.
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