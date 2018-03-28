Житель Ноябрьска отдал 11 тыс. рублей за несуществующую покупку

26 марта 2018 года умер знаменитый создатель «МММ» Серей Мавроди автор афоризма: «Лох не мамонт — не вымрет», а жители России продолжают с удивительным рвением подтверждать бессмертие профессии «мошенник».

27 марта 2018 года в полицию Ноябрьска обратилась очередная жертва интернет-мошенников. Местный житель рассказал правоохранителям, что решил по дешёвке купить материнскую плату для компьютера в интернете. Нашёл за приемлемую цену и оставил заявку на покупку. Позже ему перезвонили и попросили заплатить задаток за товар. Для перевода прислали номер банковской карты. Мужчина не заподозрил подвоха и сразу же перевёл на карту продавцу 11 тыс. рублей, а тот пропал как только сумма списалась со счёта. Страница недоступна. Мошенник не выходит на связь.

Сейчас в ОМВД России по городу Ноябрьску завели уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ мошенничество со значительным ущербом пострадавшему. Максимальное наказание год лишения свободы.

«Мы призываем всех граждан проявлять недоверие к объявлениям или интернет-магазинам в которых продаются товары ниже рыночной стоимости. Потому что чаще всего подобные схемы используют мошенники», — посоветовали корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу

Источник фотографии: clickphone.net