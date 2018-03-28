Ещё
Житель Ноябрьска отдал 11 тыс. рублей за несуществующую покупку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Житель Ноябрьска отдал 11 тыс. рублей за несуществующую покупку 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
26 марта 2018 года умер знаменитый создатель «МММ» Серей Мавроди автор афоризма: «Лох не мамонт — не вымрет», а жители России продолжают с удивительным рвением подтверждать бессмертие профессии «мошенник».
27 марта 2018 года в полицию Ноябрьска обратилась очередная жертва интернет-мошенников. Местный житель рассказал правоохранителям, что решил по дешёвке купить материнскую плату для компьютера в интернете. Нашёл за приемлемую цену и оставил заявку на покупку. Позже ему перезвонили и попросили заплатить задаток за товар. Для перевода прислали номер банковской карты. Мужчина не заподозрил подвоха и сразу же перевёл на карту продавцу 11 тыс. рублей, а тот пропал как только сумма списалась со счёта. Страница недоступна. Мошенник не выходит на связь.
Сейчас в ОМВД России по городу Ноябрьску завели уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ мошенничество со значительным ущербом пострадавшему. Максимальное наказание год лишения свободы.
«Мы призываем всех граждан проявлять недоверие к объявлениям или интернет-магазинам в которых продаются товары ниже рыночной стоимости. Потому что чаще всего подобные схемы используют мошенники», — посоветовали корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Источник фотографии: clickphone.net
Уральский меридиан: последние новости
Курганские торговые центры ждут тотальные проверки «Один пожар показал беспомощность служб»: о трагедии в Кемерово В Челябинске задержали водителя с фальшивыми удостоверениями СК и ФСБ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина225
Скончался Олег Анофриев80
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»81
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово142
Тулеев обратился к жителям Кузбасса378
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:07
В Петербурге загорелся крупный автоцентр
Пожары Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
01:10
«Буран» решили воскресить
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение