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По 13 тысяч в год для детей-инвалидов: инициатива областного правительства
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По 13 тысяч в год для детей-инвалидов: инициатива областного правительства 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, будет ежегодно получать предоставляться денежная выплата в размере 13 тысяч рублей. Рассчитывается, что эти деньги пойдут на питание и одежду для ребенка во время его обучения. Однако для получения выплаты среднедушевой (всего доходы, разделенные на каждого члена) доход семьи не должен при этом превышать полуторакратный размер прожиточного минимума, то есть 17 795 рублей.
Скольким семьям будет выплачено пособие, неизвестно. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Московской областной думы.
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