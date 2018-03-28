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В Выксе директора стройфирмы обвинили в обмане дольщиков
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Выксе директора стройфирмы обвинили в обмане дольщиков 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В 2015 году глава компании заключил договр по строительству двух малоэтажных домов на улице Старшего матроса Астахова. Они должны были быть сданы в первом квартале 2016 года.
От дольщиков он получил более 53 миллионов. Дома в эксплуатацию так и не ввели, а 15 миллионов рублей гендиректор просто потратил.
В мэрию города он предоставил документы, чтобы получить разрешение на ввод домов в экспуатацию, при этом жить в построенных зданиях было нелья: отсутствовало газоснабжение и не были обустроены напольные покрытия.
Кроме того, следствие выявило еще несколько эпизодов мошеннических действий. Так, мужчина завладел деньгами жительницы Выксы, заключив с ней договор займа. Средства он так и не вернул.
Уголовное дело в итоге направили в суд.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Выксунском районе возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности при возведении многоквартирного дома. Многоэтажку по улице Белякова сдали в эксплуатацию в 2013 году. Следсвтие полагает, что уже через три года в новостройке стали фиксироваться трещины. Жильцы потребовали устранить дефекты, однако компания-застройщик представила документы, что при строительстве якобы использовался некачественный фундамент.
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