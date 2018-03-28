В Выксе директора стройфирмы обвинили в обмане дольщиков

В 2015 году глава компании заключил договр по строительству двух малоэтажных домов на улице Старшего матроса Астахова. Они должны были быть сданы в первом квартале 2016 года.

От дольщиков он получил более 53 миллионов. Дома в эксплуатацию так и не ввели, а 15 миллионов рублей гендиректор просто потратил.

В мэрию города он предоставил документы, чтобы получить разрешение на ввод домов в экспуатацию, при этом жить в построенных зданиях было нелья: отсутствовало газоснабжение и не были обустроены напольные покрытия.

Кроме того, следствие выявило еще несколько эпизодов мошеннических действий. Так, мужчина завладел деньгами жительницы Выксы, заключив с ней договор займа. Средства он так и не вернул.

Уголовное дело в итоге направили в суд.