Бизнесмены из Казахстана знакомятся с продукцией волгоградских предприятий

Казахстанские коммерсанты прибыли в Волгоград , чтобы познакомиться с продукцией местных производителей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета экономики, в составе делегации из Казахстана — руководители животноводческих предприятий, организаций по выращиванию плодовых, зерновых и масличных культур, продаже сельхозтехники и оборудования.

В программе визита — посещение завода дождевальных машин; предприятий «Жаско», специализирующегося на производстве и монтаже оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности и «Фавор», выпускающего кормовые экструдеры для переработки всех видов зерновых и бобовых культур, включая сою.

Свои товары и услуги гостям представят более 30 волгоградских предпринимателей.

По данным специалистов комитета, Казахстан является одним из основных внешнеторговых партнеров Волгоградского региона по объему внешней и взаимной торговли. Экспорт области в Казахстан в прошлом году по сравнению 2016 годом составил 155 миллионов долларов, что на 13,76% больше.

В числе экспортируемых товаров: топливо, продукты органической и неорганической химии, изделия из черных металлов, механическое оборудование и техника, каучук, резинотехнические, керамические изделия.