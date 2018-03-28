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Бизнесмены из Казахстана знакомятся с продукцией волгоградских предприятий
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Бизнесмены из Казахстана знакомятся с продукцией волгоградских предприятий 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Казахстанские коммерсанты прибыли в Волгоград, чтобы познакомиться с продукцией местных производителей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета экономики, в составе делегации из Казахстана — руководители животноводческих предприятий, организаций по выращиванию плодовых, зерновых и масличных культур, продаже сельхозтехники и оборудования.
В программе визита — посещение завода дождевальных машин; предприятий «Жаско», специализирующегося на производстве и монтаже оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности и «Фавор», выпускающего кормовые экструдеры для переработки всех видов зерновых и бобовых культур, включая сою.
Свои товары и услуги гостям представят более 30 волгоградских предпринимателей.
По данным специалистов комитета, Казахстан является одним из основных внешнеторговых партнеров Волгоградского региона по объему внешней и взаимной торговли. Экспорт области в Казахстан в прошлом году по сравнению 2016 годом составил 155 миллионов долларов, что на 13,76% больше.
В числе экспортируемых товаров: топливо, продукты органической и неорганической химии, изделия из черных металлов, механическое оборудование и техника, каучук, резинотехнические, керамические изделия.
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