Ещё
Саратовчанка выплатила за сына-алиментщика 444 тысячи рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Саратовчанка выплатила за сына-алиментщика 444 тысячи рублей 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Заводском районе Саратова с нерадивого отца взыскали 444 тысячи рублей алиментов. Как сообщили сегодня АиФ-Саратов в пресс-службе УФССП, саратовец несколько лет копил долг, экономя на маленьком сыне. У безработного мужчины не было имущества и банковских счетов, поэтому забрать деньги посуду не представлялось возможным.
— Выяснилось, что должник зарегистрировал на свое имя 1/6 часть жилого дома в Калининске, — уточнили ведомстве, — В связи с этим судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении объекта недвижимости.
Долги в итоге погасила мать должника, поскольку решила продать дом. И чтобы осуществить задуманное, она полностью задолженность по алиментам на внука в размере 444 тысяч рублей.
АиФ: последние новости
Приставы арестовали у фирмы три машины В Саратове вузы закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ Предварительные итоги: В выборах приняли участие 70, 61% граждан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина237
Скончался Олег Анофриев81
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»81
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово142
Тулеев обратился к жителям Кузбасса380
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:07
В Петербурге загорелся крупный автоцентр
Пожары Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
01:10
«Буран» решили воскресить
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение