Саратовчанка выплатила за сына-алиментщика 444 тысячи рублей

В Заводском районе Саратова с нерадивого отца взыскали 444 тысячи рублей алиментов. Как сообщили сегодня АиФ-Саратов в пресс-службе УФССП, саратовец несколько лет копил долг, экономя на маленьком сыне. У безработного мужчины не было имущества и банковских счетов, поэтому забрать деньги посуду не представлялось возможным.

— Выяснилось, что должник зарегистрировал на свое имя 1/6 часть жилого дома в Калининске , — уточнили ведомстве, — В связи с этим судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении объекта недвижимости.

Долги в итоге погасила мать должника, поскольку решила продать дом. И чтобы осуществить задуманное, она полностью задолженность по алиментам на внука в размере 444 тысяч рублей.