УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование предложили программу «Домашний врач»

Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование предлагают новый страховой продукт «Домашний врач». Программа позволяет получить онлайн-консультацию врача из любой точки мира по телефонуили через мобильное приложение«Доктор Рядом Телемед». Услуга предоставляется совместно с ООО «Доктор рядом».

Консультации проводят практикующие врачи двенадцати узкопрофильных специальностей. При этом время выхода на связь с клиентом составляет всего три минуты.

Помимо прямой консультации врача, клиентам доступны дополнительные опции, в числе которых возможностьузнать о наличии необходимых лекарств в аптечных сетях, услышать второе экспертное мнение по ранее установленному диагнозу от специалистов более высокой квалификации, включая врачей зарубежных клиник, а такжеполучениеконсультаций по выбору клиники.

Программа «Домашний врач» рассчитана на год и доступна в двух вариантах, в зависимости от опций:

• «Домашний врач. Стандарт» (стоимость 5000 рублей); • «Домашний врач. Семейный» (стоимость 8000 рублей).

Страховой полис «Домашний врач» можно приобрести во всех офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Подробнее о программе можно узнать на сайте СК УРАЛСИБ Страхование.