Какие руки нужны? Кого больше на рынке труда — юристов или трактористов

Многие родители отправляют детей учиться на престижные, по их мнению, профессии. Но, как выясняется, гораздо успешнее может сложиться жизнь детей, которые пойдут в техникум.

Последние данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми датируются 1 марта. В ведомстве говорят: уровень регистрируемой в регионе безработицы, по сравнению с прошлым годом, сократился — 1,7% вместо 1,9% весной 2017 года. Получают пособие во всей республике 7583 человека.

Как ни странно, вакансий больше, чем людей, которые работу ищут. Больше 9,4 тысячи рабочих мест в Коми пустует. Почти везде обещают платить выше прожиточного минимума, то есть больше 13,4 тысячи рублей. Значимая часть предложений (53,2%) — служащие, остальные — рабочие профессии.

Кого хочешь выбирай

В Управлении занятости Минтруда Коми пояснили, что рынок труда очень подвижен: непопулярные сегодня профессии завтра могут стать необходимыми.

«Сейчас к мало востребованным профессиям относят экономистов, бухгалтеров, юристов и менеджеров. Именно они чаще всего обращаются к нам в поисках работы и не могут быстро найти её по специальности. Несмотря на это, они до сих пор остаются одними из самых популярных у абитуриентов республики, — говорят специалисты. — Но нельзя забывать, что первоклассный опытный работник, будь то даже юрист или экономист, всегда сможет найти работу в своей профессиональной сфере».

В 2017 году наибольшим спросом пользовались специалисты в области медицины, социальных услуг, транспорта, торговли, образования, строительства, рабочих специальностей добывающей промышленности. Нуждаются работодатели региона в воспитателях, учителях, поварах, парикмахерах, правоохранителях, журналистах, врачах, медсёстрах, фельдшерах, педиатрах, библиотекарях, страховых агентах, машинистах бульдозера, экскаватора, автогрейдера, автомобильного крана, в рамщиках и электрогазосварщиках, бетонщиках и арматурщиках. Много вакансий дают оптовая и розничная торговля, где требуются продавцы и товароведы. Кроме того, в Коми обнаружилась острая нехватка овощеводов — 140 вакансий открыто при строящемся в Сосногорском районе тепличном комплексе. Зарплату обещают в районе 20 тысяч рублей.

Деньги на стол

Зарплаты на сайте республиканского Центра занятости подтверждают тезис, что рабочие профессии сейчас в цене. Если юристам предлагают зарплату в 20-30 тысяч рублей, а экономистам — от 18 до 45 тысяч рублей, то тракторист может рассчитывать на заработок от 21 до 90 тысяч рублей. Врачам предлагают от 15 до 60 тысяч рублей, а медсёстрам — от 15 до 42 тысяч.

Самые скромные зарплаты из списка популярных профессий — у поваров. Здесь им могут платить меньше 9,5 тысячи в месяц, но можно рассчитывать и на оплату труда в 30-40 тысяч.