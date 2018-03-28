Ещё
Какие руки нужны? Кого больше на рынке труда — юристов или трактористов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Какие руки нужны? Кого больше на рынке труда — юристов или трактористов 

АиФ Пермь 32 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
Многие родители отправляют детей учиться на престижные, по их мнению, профессии. Но, как выясняется, гораздо успешнее может сложиться жизнь детей, которые пойдут в техникум.
Последние данные Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми датируются 1 марта. В ведомстве говорят: уровень регистрируемой в регионе безработицы, по сравнению с прошлым годом, сократился — 1,7% вместо 1,9% весной 2017 года. Получают пособие во всей республике 7583 человека.
Как ни странно, вакансий больше, чем людей, которые работу ищут. Больше 9,4 тысячи рабочих мест в Коми пустует. Почти везде обещают платить выше прожиточного минимума, то есть больше 13,4 тысячи рублей. Значимая часть предложений (53,2%) — служащие, остальные — рабочие профессии.
Кого хочешь выбирай
В Управлении занятости Минтруда Коми пояснили, что рынок труда очень подвижен: непопулярные сегодня профессии завтра могут стать необходимыми.
«Сейчас к мало востребованным профессиям относят экономистов, бухгалтеров, юристов и менеджеров. Именно они чаще всего обращаются к нам в поисках работы и не могут быстро найти её по специальности. Несмотря на это, они до сих пор остаются одними из самых популярных у абитуриентов республики, — говорят специалисты. — Но нельзя забывать, что первоклассный опытный работник, будь то даже юрист или экономист, всегда сможет найти работу в своей профессиональной сфере».
В 2017 году наибольшим спросом пользовались специалисты в области медицины, социальных услуг, транспорта, торговли, образования, строительства, рабочих специальностей добывающей промышленности. Нуждаются работодатели региона в воспитателях, учителях, поварах, парикмахерах, правоохранителях, журналистах, врачах, медсёстрах, фельдшерах, педиатрах, библиотекарях, страховых агентах, машинистах бульдозера, экскаватора, автогрейдера, автомобильного крана, в рамщиках и электрогазосварщиках, бетонщиках и арматурщиках. Много вакансий дают оптовая и розничная торговля, где требуются продавцы и товароведы. Кроме того, в Коми обнаружилась острая нехватка овощеводов — 140 вакансий открыто при строящемся в Сосногорском районе тепличном комплексе. Зарплату обещают в районе 20 тысяч рублей.
Деньги на стол
Зарплаты на сайте республиканского Центра занятости подтверждают тезис, что рабочие профессии сейчас в цене. Если юристам предлагают зарплату в 20-30 тысяч рублей, а экономистам — от 18 до 45 тысяч рублей, то тракторист может рассчитывать на заработок от 21 до 90 тысяч рублей. Врачам предлагают от 15 до 60 тысяч рублей, а медсёстрам — от 15 до 42 тысяч.
Самые скромные зарплаты из списка популярных профессий — у поваров. Здесь им могут платить меньше 9,5 тысячи в месяц, но можно рассчитывать и на оплату труда в 30-40 тысяч.
АиФ Пермь: последние новости
В Прикамье вновь началась эпидемия гриппа и ОРВИ На льду Камы нашли тело школьника В гимназии №33 в Перми произошёл пожар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово466
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев111
Умер Виктор Калашников28
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово140
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1097
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика В мире
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение