ЦСКА инициировал введение жёсткого потолка зарплат с 2020, а не 2019 года 

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что «армейский» клуб выступил инициатором введения жёсткого потолка зарплат в КХЛ на год позже, а не в 2019 году, а также рассказал об идеи перекрёстного плей-офф начиная с полуфиналов.
«Есть спортивная составляющая, она опирается на количество очков в гладком чемпионате. СКА по спортивной составляющей — первый, ЦСКА — второй. Со спортивной точки зрения мы играем финал Кубка Гагарина в финале конференции. Поэтому я предложил на следующий год разделить финалы конференций с Востоком. Вернуться в спортивную составляющую. Этот вопрос будет обсуждаться дальше. Штрафы за нарушение потолка зарплат? Всё, что делает лига, нас устраивает. Будут ли меня спрашивать за эти штрафы? Ну а как же, будут спрашивать, а что делать? Будем оптимизировать. Если бы мы заранее к этому подошли, вполне возможно, мы бы не увидели тех хоккеистов, которые смогли приехать к нам из Северной Америки. Тут много нюансов, однозначно нельзя ответить. То, что мы подходим к жёсткому потолку зарплат взвешенным решением с 2020 года, это логично и правильно. Введение жёсткого потолка зарплат с 2020, а не 2019 года, инициировал ЦСКА. С учётом подписания нескольких игроков», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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