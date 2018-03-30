Россиян проинформируют о потерях части пенсии

Россиян будут информировать о потерях части пенсии

При досрочном переводе накопительной части пенсии из одного пенсионного фонда в другой теряется инвестиционный доход. Однако многие россияне об этом не знают и теряют свои накопления. А пенсионные фонды пользуются и не предупреждают граждан.

Впрочем, возможно, вскоре информирование граждан о возможных финансовых потерях при досрочном переводе накопительной пенсии из одного пенсионного фонда в другой станет обязательным.

Правительство поддержало законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на получение информации о последствиях прекращения договоров об обязательном пенсионном страховании".

По словам главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова, потери инвестиционного дохода россиян в связи с досрочным переводом накопительной пенсии из одного пенсионного фонда в другой в прошлом году составили более 33 млрд рублей. Он напомнил, что согласно действующему законодательству, при переводе накопительной пенсии чаще одного раза в 5 лет, граждане теряют инвестиционный доход.

Новый законопроект предусматривает информирование застрахованных лиц о возможных финансовых потерях при досрочной смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию, а также порядок прекращения по инициативе застрахованного лица договора об обязательном пенсионном страховании до его вступления в силу.