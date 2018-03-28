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В Гусеве задержали литовца, пытавшегося вывезти 8 килограммов лекарств из региона
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В Гусеве задержали литовца, пытавшегося вывезти 8 килограммов лекарств из региона 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Гражданин Литвы на «Фольксвагене» пытался вывезти из Калининградской области 8 килограммов лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.
Мужчина собирался в Польшу, прибыл в зону таможенного контроля поста МАПП в Гусев. В автомобиле под задним сидением у него обнаружили тайник. Оказалось, что в бензобаке от таможенного контроля было сокрыто 236 упаковок лекарственных средств 21 наименования общим весом 7,6 килограммов.
«Пассажирскую таможенную декларацию он не предъявлял, на вопрос инспектора о наличии товаров, запрещенных или ограниченных к вывозу с таможенной территории ЕАЭС, ответил отрицательно. Товар задержан, возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.1 КоАП РФ», — говорится в сообщении.
фото и видео: пресс-служба областной таможни
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