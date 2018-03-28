Сможет ли Россия без SWIFT?

Cеть SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) соединяет более девяти тысяч финансовых институтов мира и предназначена для обмена финансовой информацией между банками. Ее используют кредитные организации по всему миру, включая российские. Последние давно предполагали риск отключения, говорит эксперт в области информационной безопасности и технологий Максим Эмм

Максим Эмм эксперт в области информационной безопасности и технологий «SWIFT — это наиболее, наверное, широкая коммерческая сеть по переводу платежей. Но никто не отменял прямые корреспондентские отношения с банками. То есть платежи чуть дольше будут ходить, может быть чуть-чуть дороже, но банковскую систему, безусловно, это не обрушит. Так же, как не обрушит валютные платежи в другие страны. Просто это станет более затратным и чуть более долгим».

SWIFT — система не единственная, но самая распространенная. Есть альтернативы. Например, Китайская международная платежная система (CIPS), служит для обработки трансграничных сделок в юанях. В 2012 году банки Ирана были полностью отключены от SWIFT, сопровождать всю внешнюю торговлю пришлось с помощью банков сопредельных стран. Так что это решаемая проблема, говорит экономист Владимир Рожанковский

Владимир Рожанковский экономист «Иран, когда его отключили от SWIFT, когда сидел под санкциями, справлялся. Тем не менее могли все-таки нефть продавать. Это было безумно сложно, они были сильно ограничены. Но нет такого способа полностью забанить какую-то целую страну и у нее не нашлось бы никаких обходных путей. За деньги в этом мире, как вы понимаете, делается все. Нужно будет параллельно искать, во-первых, альтернативный быстрый канал перевода денег между банками и во-вторых, нужно будет искать возможность платежи осуществлять не в долларах, а в другой валюте».