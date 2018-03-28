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У китайского студента-музыканта украли 200 тыс. рублей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

У китайского студента-музыканта украли 200 тыс. рублей 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
У молодого иностранца, студента петербургской Консерватории с банковской карты таинственным образом улетучилась крупная сумма денег, сообщает «Петербургский дневник».
27-летний китаец обучается в петербургской Консерватории имени Римского-Корсакова.
Музыкант сообщил в полицию о пропаже 200 тысяч рублей с его личной банковской карты.
Пострадавший утверждает, что свою кредитку никому не давал и ПИН-код незнакомцам не озвучивал. В момент ограбления он находился в торговом центре.
Полиция начала расследование ограбления.
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