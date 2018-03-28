У китайского студента-музыканта украли 200 тыс. рублей

У молодого иностранца, студента петербургской Консерватории с банковской карты таинственным образом улетучилась крупная сумма денег, сообщает «Петербургский дневник».

27-летний китаец обучается в петербургской Консерватории имени Римского-Корсакова.

Музыкант сообщил в полицию о пропаже 200 тысяч рублей с его личной банковской карты.

Пострадавший утверждает, что свою кредитку никому не давал и ПИН-код незнакомцам не озвучивал. В момент ограбления он находился в торговом центре.

Полиция начала расследование ограбления.