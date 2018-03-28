AMD выпустило обновление для своего процессора специально для майнеров

Ведущий производитель видеокарт AMD обновил один из своих драйверов для оптимизации процессов, связанных с майнингом. Согласно данным релиза, опубликованного в понедельник, одно из улучшений драйвера Radeon Software Adrenalin Edition 18.3.4, выпущенного компанией, направлено на то, чтобы с его помощью повысить эффективность майнинга криптовалют. Отметим, что это не первый случай, когда работа компании была связана с улучшением характеристик графических процессоров ради майнеров. Так, аппаратное обеспечение Radeon Software Crimson ReLive Edition Beta, созданное специально для блокчейн-операций, было представлено производителем в августе прошлого года. Однако тот продукт, по словам его разработчиков, был создан как базовый и не предусматривал дальнейших обновлений и модификаций. Уникальность созданных драйверов заключалась в том, что они не предназначались для графических и игровых задач.

Наш колумнист Дмитрий Токарев помогает разобраться в тенденциях майнинговой индустрии в 2018 году.

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