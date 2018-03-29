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Самый популярный в России сайт объявлений Avito запустил услугу по доставке товаров по всей стране. На практике это будет означать, что теперь покупателю и продавцу не нужно думать, как транспортировать фотоаппарат или ноутбук из Москвы , скажем, в Екатеринбург . Все риски берет на себя создатель нового сервиса. Зачем это нужно Avito, как работает доставка и кто гарантирует сохранность вещей — разбиралась «Лента.ру»

На сайте Avito появилась новая функция — доставка товаров, в том числе между регионами. Для того, чтобы включить эту услугу, продавцу при создании объявления достаточно передвинуть виртуальный бегунок. В объявлении появится иконка грузовика, которая будет означать возможность доставки силами партнеров Avito в 650 городов России. Для продавца услуга бесплатна, а покупателю придется доплатить небольшую сумму в зависимости от категории товара и расстояния перевозки — к примеру, доставить смартфон из Москвы в Питер будет стоить 164 рубля.

«Это позволит покупателям приобретать нужные товары из любого уголка России, а продавцам — увеличить количество потенциальных покупателей и быстрее совершить сделку», — объясняют в компании. Впрочем, если обе стороны не заинтересованы в такой услуге, они могут ею не пользоваться.

Для доставки выбрали самые популярные категории: «Бытовая электроника», «Личные вещи», «Хобби и отдых», «Для дома и дачи», а также запчасти и аксессуары для транспорта. По словам менеджера продукта «Avito Доставка» Дениса Блинова, именно на них приходится около 70 процентов сделок среди товаров общего спроса на сайте. Идея сервиса, добавляет он, витала в воздухе — около четверти сделок на Avito происходят между людьми из разных регионов. До последнего времени они сами решали, как доставить товар от продавца покупателю, и все риски брали на себя. Теперь это будет делать сайт.

Новая схема покупки между частными пользователями выглядит следующим образом. Покупатель, которому понравился товар с иконкой грузовичка, нажимает кнопку «купить с доставкой» и оплачивает заказ картой. Деньги с карты покупателя «замораживаются» на счету банка и поступают продавцу только после получения товара. Платежными партнерами Avito выступают Тинькофф Банк Qiwi . Если вещь не будет отправлена или просто не подойдет покупателю — ему вернут деньги, а продавцу — товар. Таким образом, теперь пользователи из разных городов могут совершать безопасные транзакции на Avito.

«Мы последовательно движемся к тому, чтобы победить наличные там, где еще недавно они были основным средством расчетов в сфере сделок между физическими лицами. Новый сервис безналичных расчетов, реализованный Тинькофф Банком, намного удобней, безопасней и выгодней для обоих участников сделки — покупателя и продавца. Кроме того, он позволяет безопасно рассчитаться даже при отправке товара в другой регион», — прокомментировал руководитель управления платежей и переводов Тинькофф Банка Сергей Хромов . После того как товар был оплачен, продавец должен в течение двух дней отнести его на ближайший пункт приема, а покупатель — забрать в другом, наиболее удобном для него, пункте выдачи. На это у него есть 3 дня.

Доставкой займется компания Boxberry, у которой только в Москве более 200 точек приема-выдачи товара. Деньги продавцу перечислят, как только покупатель подтвердит получение товара и его исправность.

По словам Блинова, сайт берет на себя все риски, в том числе связанные с возвратом вещей: «У клиента есть 15 минут, чтобы проверить товар. И если он не соответствует фото или описанию в объявлении — посылка отправляется обратно продавцу, а деньги возвращаются на карту». Помимо этого Avito также гарантирует сохранность вещи в течение всего времени доставки, а в случае повреждения, возмещает ущерб. Возникает резонный вопрос: зачем это нужно самому сайту объявлений?

В компании говорят, что проект не направлен на извлечение прибыли. Зарабатывать будут партнеры. Его цель — увеличить количество успешных сделок между пользователями сайта, число просмотров объявлений и посещаемость. Кроме того, отказываются от товара после осмотра, по словам Блинова, лишь в одном проценте случаев. Именно поэтому на такой риск в Avito готовы пойти.

Новый сервис, во всяком случае на этапе запуска, показывает обнадеживающие результаты. По словам руководителя направления General&e-commerce Avito Эрика Финнаса, количество отправлений уже «измеряется тысячами в день». Топ-менеджер прогнозирует, что с запуском нового сервиса рынок межрегиональной торговли между частными пользователями вырастет вдвое. Произойдет это в основном благодаря увеличению спроса покупателей из регионов. «Число просмотров у предложений с подключенной доставкой выросло в среднем на 20 процентов, что приводит к увеличению скорости совершения сделок», — отметил менеджер.

В целом в компании прогнозируют, что в ближайшие два-три года так называемый рынок сделок C2C (между частными лицами) вырастет в полтора раза. Финнас также подчеркнул, что сервис доступен и ориентирован не на юрлица, также размещающие объявления на сайте, а на частных пользователей.

В прошлом году количество размещенных на Avito объявлений выросло на 18 процентов, пользователи загрузили 2,6 миллиарда фотографий товаров. Ежедневно на сайт заходят около миллиона человек. Популярность подобных ресурсов объясняется просто: люди хотят купить работоспособную вещь без посредников и недорого. Сайты объявлений всегда пользовались популярностью в России, особенно в кризисные периоды. Первопроходцем когда-то являлась газета «Из рук в руки». С тех пор как она была основана, много воды утекло и многое переменилось. В частности, класссифайды практически полностью перекочевали в интернет.

Современные сайты объявлений отличаются в первую очередь удобством и доступностью. Например, для более удобного поиска товаров на Avito используется технология распознавания фотографий. Она работает во время поиска товара по фото, а также при подаче объявления: после загрузки изображения система подбирает для товара правильную категорию, наименование и модель. Площадка, также как и ее конкуренты, стремится помочь продавцам легко и быстро создавать привлекательное для покупателя объявление — сервис сам подсказывает, какой информации не хватает.

Второй вопрос, но не по важности, — безопасность сделки. Очевидно, что, покупая с рук дорогостоящий товар, всегда есть риск нарваться на мошенников и остаться у разбитого корыта. Поэтому доверие между пользователями — ключевой элемент.

Для того чтобы отсеять сомнительный контент используются инновационные методы — модерацию в большинстве случаев осуществляет компьютер, значительная часть контента проверяется автоматически. Люди включаются в процесс, когда система не уверена, как поступить с объявлением. «Легко отфильтровать объявления о продаже оружия, но если боевой автомат продается как муляж? Здесь не обойтись без человека из команды модерации», — поясняют в Avito.

Для того чтобы повысить доверие между продавцом и покупателем и блокировать мошенников используются другие способы. Эффективно работает на сайте, по словам Эрика Финнаса, сервис «Публичный профиль». Он позволяет загрузить личные данные, фото, структурировать все свои объявления о продаже. «Пробить» машину или продавца на Avito можно с помощью «Автотеки», которая по сути является отдельным сайтом. По VIN-номеру машины можно узнать историю эксплуатации и обслуживания, а также выяснить, не находится ли она в залоге по кредиту или под арестом. При размещении объявления о сдаче жилья в долгосрочную аренду собственник может запросить статус «Проверено Avito»: представитель сайта проверит документы на недвижимость и соответствие квартиры описанию.

Аналогичные сервисы внедряют и другие крупные сайты-конкуренты — например, на «Юле» можно воспользоваться «Безопасной сделкой».