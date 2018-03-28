С 1 апреля омичам увеличат социальную и государственную пенсию

Сегодня, 28 марта, в пресс-центре «МРК-медиа» прошёл брифинг, посвящённый индексации государственных и социальных пенсий с 1 апреля 2018 года.

Заместитель управляющего омским отделением ПФР Наталия Смигасевич отметила, что с 1 апреля эти виды пенсий будут проиндексированы на 2,9%. В Омской области проживает 45500 получателей социальных пенсий и около 2000 получателей государственных пенсий.

Увеличению подлежат пенсии детям-инвалидам и «подкидышам», социальные пенсии инвалидам I, II, III групп, в том числе инвалидам с детства, государственные пенсии, являющиеся второй выплатой для инвалидов и участников ВОВ, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовам погибших военнослужащих, государственные пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Индексация коснется всех граждан, получающих указанные виды пенсий, независимо от того, работают они или нет. Но при этом если человек получает две пенсии — страховую и государственную — у него увеличится только государственная. Так, например, инвалиду Великой Отечественной войны одновременно выплачивается две пенсии, при этом страховая останется прежней, а государственная увеличится на 2,9%.

Отметим, что на выплату государственных и социальных пенсий с учётом индексации в бюджете омского отделения ПФР на 2018 год заложено 5,6 млрд руб.