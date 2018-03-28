Кредит на 8 тысяч довел котлашанку до уголовного дела

Заместитель прокурора вынес обвинение 21-летней Веронике Виноградской. Она обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования и покушении на мошенничество.

В 2016–2017 годах Виноградская обратилась в «Альфа-Банк» , чтобы взять кредит. Чтобы его получить, она соврала насчет места своей работы и уровня доходов. Банк выдал ей 8 106 рублей на покупку техники в «Евросети»

После этого Вероника обратилась в «Почта-Банк», чтобы повторить свою махинацию, но на более крупную сумму — 53 тысячи рублей. В этот раз ее план потерпел фиаско — ей отказали из-за плохой кредитной истории.

Сейчас уголовное дело направлено в Котласский городской суд.