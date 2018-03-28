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Кредит на 8 тысяч довел котлашанку до уголовного дела
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Кредит на 8 тысяч довел котлашанку до уголовного дела 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Заместитель прокурора вынес обвинение 21-летней Веронике Виноградской. Она обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования и покушении на мошенничество.
В 2016–2017 годах Виноградская обратилась в «Альфа-Банк», чтобы взять кредит. Чтобы его получить, она соврала насчет места своей работы и уровня доходов. Банк выдал ей 8 106 рублей на покупку техники в «Евросети».
После этого Вероника обратилась в «Почта-Банк», чтобы повторить свою махинацию, но на более крупную сумму — 53 тысячи рублей. В этот раз ее план потерпел фиаско — ей отказали из-за плохой кредитной истории.
Сейчас уголовное дело направлено в Котласский городской суд.
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