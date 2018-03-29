У ярославны арестовали квартиру за кредит в 400 тысяч

Жёстко банки требуют возвращения долгов. У жительницы Ярославля арестовали квартиру за остаток по кредиту в 381 тысячу рублей. Банк решил вернуть себе деньги через суд. — Ярославна получила кредит в банке, но в дальнейшем совершенно забыла о том, что несёт определённые обязательства перед кредитной организацией, — рассказали в управлении службы судебных приставов по Ярославской области . — В рамках исполнительного производства пристав по адресу, указанному в судебном решении, направил должнице уведомление о возбуждении исполнительных производств. Однако женщина продолжила уклоняться от обязательных выплат. Приставы нашли у ярославны целых две квартиры. И одну из них в Дзержинском районе арестовали и оценили в два миллиона рублей. Если женщина полностью не погасит долг по кредиту, то квартиру продадут, лишние средства с продажи вернут владелице. Кстати, с недавних пор приставы начали ходить по дворам и парковкам в поисках должников, у которых сразу забирают машины.