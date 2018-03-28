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Исследование: расчеты в 82% российских предприятий производятся наличными
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Исследование: расчеты в 82% российских предприятий производятся наличными 

Банки.ру 1 час назад
Две трети российских предприятий малого бизнеса (64%), расположенных в городах, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу—2018, принимают электронные платежи для оплаты за свои товары и услуги. Однако большинство расчетов в торговых точках (82%) по-прежнему производится наличными. Такие данные содержатся в исследовании агентства GfK по заказу Visa.
Согласно полученным результатам, 36% всех опрошенных предпринимателей, владеющих торговой точкой, не используют эквайринг, но при этом треть из них (31%) планируют начать прием платежных карт, чтобы обеспечить высокий уровень гостеприимства для всех гостей Чемпионата.
По данным проведенного исследования, 79% предприятий малого бизнеса знают о проведении мирового первенства в своем городе, из них почти половина (47%) активно готовится к предстоящему спортивному событию: разрабатывает скидки и бонусные предложения для участников (67%), предоставляет информацию о компании на английском языке (49%) и внедряет возможность оплаты товаров и услуг банковскими картами (26%).
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