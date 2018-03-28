В Виноградовском районе арестован за долги местный магазин

Судебные приставы арестовали в Виноградовском районе земельный участок и стоящий на нём магазин «Весна» за долги хозяина.

С индивидуального предпринимателя хотят взыскать сумму более 1,6 млн рублей за задолженность по кредитам и налогам. Известно, что гасить свой долг хозяин магазина не спешит и к тому же уклоняется от встреч с представителями закона. Ситуация осложняется ещё и тем фактом, что по месту прописки мужчина не проживает.

В пресс-службе УФССП России по Архангельской области и НАО сообщают, что ранее судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий, но предприниматель попытался продать магазин и участок. В результате на имущество был наложен арест — в дальнейшем они будут проданы, а деньги пойдут на погашение задолженности.

Ранее, 5 марта, стало известно о другом случае расплаты за долги — судебные приставы арестовали счета архангелогородца.