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В Виноградовском районе арестован за долги местный магазин
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Виноградовском районе арестован за долги местный магазин 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Судебные приставы арестовали в Виноградовском районе земельный участок и стоящий на нём магазин «Весна» за долги хозяина.
С индивидуального предпринимателя хотят взыскать сумму более 1,6 млн рублей за задолженность по кредитам и налогам. Известно, что гасить свой долг хозяин магазина не спешит и к тому же уклоняется от встреч с представителями закона. Ситуация осложняется ещё и тем фактом, что по месту прописки мужчина не проживает.
В пресс-службе УФССП России по Архангельской области и НАО сообщают, что ранее судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий, но предприниматель попытался продать магазин и участок. В результате на имущество был наложен арест — в дальнейшем они будут проданы, а деньги пойдут на погашение задолженности.
Ранее, 5 марта, стало известно о другом случае расплаты за долги — судебные приставы арестовали счета архангелогородца.
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