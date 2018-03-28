Рабочие завода «Гидропресс» полтора месяца не получают зарплату

Корреспонденту « АиФ Оренбург » удалось встретиться с двумя рабочими завода «Гидропресс». Сантехники Анатолий и Геннадий (имена изменены) работают на предприятии полгода.

«Мы уже слышали, что в прошлом году на заводе были проблемы с зарплатами, — рассказывают мужчины. — Но вроде у них тогда все разрешилось, поэтому и пришли работать сюда. Да и выбора мест для трудоустройства у нас, откровенно говоря, небольшой».

Все это время на предприятии исправно платили, задержек не было. Но с наступлением нового года все резко изменилось.

«В последний раз деньги выплатили 16 марта, — рассказывает Геннадий, показывая смс-сообщение о поступлении 10400 рублей на счет. — Это ровно половина зарплаты за февраль. Уже март заканчивается, а остальных денег так и нет. Каждый день спрашиваем, но в ответ нас кормят «завтраками», говорят, что денег нет».

«Вчера группа рабочих начала забастовку, мы к ним присоединяемся, — продолжает Анатолий. — Мы просто прекратили работу, хотя на завод пришли. Руководство к нам не выходит, ничего не объясняет. К слову, на заводе некоторым все же выплатили всю зарплату, но это не простые сотрудники, а те, кто приближен к руководству».

Люди возмущены и готовы идти до конца.

«Нам каждый раз говорят, что нет денег, при этом прямо у крыльца завода стоит огромный внедорожник директора, — негодуют рабочие. — Видимо, это нам как напоминание о том, что средств на наши зарплаты не могут найти».

Мужчины пока не готовы открыто говорить о ситуации на заводе, но пообещали, что в случае если ситуация в ближайшее время не изменится, он будут официально приглашать журналистов и уже не будут скрывать имен.

«АиФ Оренбург» следит за развитием событий.