Жители Кубани и Адыгеи задолжали за электроэнергию 5,5 млрд рублей

Задолженность за потребленную электроэнергию предприятий и жителей Краснодарского края республики Адыгея перед гарантирующим поставщиком электрической энергии ПАО «ТНС энерго Кубань» продолжает расти.

В марте она составила более 5,5 млрд руб. Только за два месяца текущего года рост долгов показал динамику в 5%.

Несмотря на неплатежи потребителей, ПАО «ТНС энерго Кубань» в полном объеме выполняет свои обязательства перед поставщиками энергии и услуг, оплачивая покупку электроэнергии на оптовом рынке своевременно и в полном объеме, тем самым обеспечивая надежное и стабильное энергоснабжение потребителей региона. Однако, клиенты компании зачастую не считают нужным оплачивать свои счета в срок.

На сегодняшний день наиболее остро складывается ситуация с неплатежами ресурсоснабжающих предприятий ЖКХ — 1,3 млрд руб. (24%), населения — 1,09 млрд руб. (20%), исполнителей коммунальных услуг (ИКУ) и садоводческих товариществ — 0,72 млрд руб. (13%).

В отношении должников, в том числе и граждан-потребителей, и ИКУ ведется ежедневная работа по снижению дебиторской задолженности: вводятся ограничения энергоснабжения, информирование о задолженности посредством телефонных звонков и смс-оповещения, судебная работа, рейды с приставами, работа с органами власти и местного самоуправления.

Материалы по взысканию задолженности с самых злостных неплательщиков — граждан-потребителей, игнорирующих требования энергетиков, передаются организациям, которые осуществляют деятельность по возврату просроченной задолженности.

В сравнении с 2016 годом количество ограничений в 2017 выросло почти в 2 раза. Отключение — это крайняя, но эффективная мера воздействия на должников, на которую энергетики вынуждены идти, поскольку средства, получаемые от потребителей, являются основным источником финансирования для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения. На сегодняшний день без энергоресурса остаются 11 тысяч граждан-потребителей.

Компания напоминает, во избежание отключения света из-за долгов, необходимо их оплатить или обратиться в ближайший офис гарантирующего поставщика для заключения соглашения о рассрочке, в соответствии с п.72 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Так, возможностью оплачивать долг по частям в 2017 году воспользовались более 200 должников.

Кстати, ситуация по проблеме оплаты общедомовых нужд (ОДН) недобросовестными исполнителями коммунальных услуг в регионе переломлена. Теперь, когда судами сделаны выводы о том, что управляющие компании должны оплачивать ОДН гарантирующему поставщику, в ПАО «ТНС энерго Кубань» ожидают, что долги ИКУ начнут снижаться.

ПАО «ТНС энерго Кубань» напоминает, что вносить плату за потребленную электроэнергию следует ежемесячно и в полном объеме. Подробную информацию о сумме долга за электрическую энергию можно получить по телефону Единой справочной службы 8 (861) 298-01-70 (в том числе в автоматическом режиме), на официальном сайте или в центрах обслуживания клиентов.