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Минсельхоз может передать Россельхознадзору полномочия по контролю за пищевой продукцией
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Минсельхоз может передать Россельхознадзору полномочия по контролю за пищевой продукцией 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Минсельхоз считает необходимым полностью передать Россельхознадзору полномочия сфере контроля за пищевой продукцией. Об этом в ходе заседания коллегии Россельхознадзора сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.
Сейчас полномочия за контролем пищевой продукции осуществляет Россельхознадзор.
"Безусловно, надо расширять ваши полномочия в сфере ветеринарного контроля. Минсельхоз ведет работу над пакетом законодательных инициатив, убеждает другие ведомства в необходимости принятия таких решений", — сказал он.
Речь идет о полномочиях по контролю за пищевой продукцией на перерабатывающих предприятиях, а также в местах хранения и реализации. Минсельхоз также настаивает на возможности проведения внезапных и внеплановых проверок и расширении полномочий по контролю за региональными ветслужбами, а также повышении штрафов за выявленные нарушения, прежде всего, в части нарушения требований техрегламентов и маркировки продукции.
"Надеюсь, что в весеннюю сессию мы внесем соответствующие поправки в закон о ветеринарии, будем услышаны, и поправки будут приняты. И в 2019 год мы войдем более сильными", — отметил Ткачев.
По его мнению, также необходимо усилить государственный контроль и эффективно бороться с распространением опасных болезней животных, прежде всего, с АЧС и ящуром. Изменения должны коснуться и процедуры контроля за безопасным обращением с пестицидами. «Консультации на правительственном уровне убедили нас в том, что требуется разработка нового законопроекта, в котором будет четко описан предмет контроля и механизмы его реализации», — подчеркнул министр.
Он считает, что это особенно важно сделать сейчас, поскольку несовершенством российского законодательства активно пользуются как российские, так и иностранные компании, производящие агрохимикаты. «Это позволит нам также выполнять строгие условия стран — импортеров российской сельхозпродукции», — добавил Ткачев.
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