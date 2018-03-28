В России решили восстановить вертикаль ветеринарной власти

Минсельхоз подготовил законопроект, который предусматривает «восстановление вертикали ветеринарной власти». Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткачев, передает «Интерфакс».

По мнению министра, «ветеринарная власть в стране разбалансирована», из-за чего в России распространяются опасные заболевания животных — ящур, птичий грипп, африканская чума свиней.

«Интерфакс» напоминает, что Россельхознадзор лишили полномочий контролировать работу ветеринарных служб в регионах. Как сказал Ткачев, ведомству следует вернуть эти функции.

«Очень надеюсь, что эти меры во многом будут способствовать наведению порядка, повышению общей дисциплины в борьбе против опасных болезней животных и вирусов. Надо очистить свою территорию от болезней, которые представляют экономическую угрозу», — заметил министр.

Он добавил, что инициатива Минсельхоза передана на согласование федеральным органам власти.