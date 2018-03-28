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В России решили восстановить вертикаль ветеринарной власти
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В России решили восстановить вертикаль ветеринарной власти 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Минсельхоз подготовил законопроект, который предусматривает «восстановление вертикали ветеринарной власти». Об этом сообщил глава ведомства Александр Ткачев, передает «Интерфакс».
По мнению министра, «ветеринарная власть в стране разбалансирована», из-за чего в России распространяются опасные заболевания животных — ящур, птичий грипп, африканская чума свиней.
«Интерфакс» напоминает, что Россельхознадзор лишили полномочий контролировать работу ветеринарных служб в регионах. Как сказал Ткачев, ведомству следует вернуть эти функции.
«Очень надеюсь, что эти меры во многом будут способствовать наведению порядка, повышению общей дисциплины в борьбе против опасных болезней животных и вирусов. Надо очистить свою территорию от болезней, которые представляют экономическую угрозу», — заметил министр.
Он добавил, что инициатива Минсельхоза передана на согласование федеральным органам власти.
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