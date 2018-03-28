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Администрация Перми устранила 84% нарушений, выявленных КСП в прошлом году
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Администрация Перми устранила 84% нарушений, выявленных КСП в прошлом году 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Общий объем нарушений, подлежащих устранению, составил 4 млрд 188 млн рублей. Еще в прошлом году были устранены нарушения на 3 млрд 441 млн, на контроле осталось устранение нарушений на 747 млн  Первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев отметил ежегодное снижение нарушений в сфере бухгалтерского учета за счет системной работы администрации Перми по улучшению профессиональной подготовки бухгалтеров и автоматизации учета. «Все выявленные недостатки и нарушения подлежат рассмотрению и последующему устранению. 84% нарушений были устранены уже к началу 2018 года, на оставшиеся 16% разработан график устранения замечаний в течение года», — подчеркнул чиновник.
Говоря о том, как формировалась сумма выявленных Контрольно-счетной палатой нарушений, Виктор Агеев пояснил, что, например, 1,5 млрд рублей были включены в отчет КСП из-за задержки в один день утверждения порядка расходования средств по одной из статей. «Если бы этот порядок утвердили на день раньше, до внесения проекта бюджета, этих полутора миллиардов в отчете КСП не было бы».
«Специалисты КСП оперативно сформировали предложения администрации по уточнению прогнозируемого объема доходов бюджета по итогам первого полугодия 2018 года. Если будет необходимо, мы внесем соответствующие изменения в бюджет. Проанализированы все 25 муниципальных программ, которые будут реализовываться в 2018-2020 годах. Здесь администрации также будет нужно скорректировать значение ряда показателей. Грамотная работа с бюджетом, эффективное использование муниципального имущества — это основа для успешного решения наших приоритетных задач», — прокомментировал председатель пермской гордумы Юрий Уткин.
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