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PornHub нашел уникальный российский город и пообещал ему привилегии
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PornHub нашел уникальный российский город и пообещал ему привилегии 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Один из крупнейших порносайтов PornHub составил карту «премиум-мест», на которой отмечены населенные пункты с названиями, намекающими на секс. Интерактивная схема была опубликована на специальной странице сайта.
Жители этих городов могут получить премиум-аккаунт лишь за то, что находятся там. В список попал и российский Гай, который на карте PornHub обозначен как Gay.
По мнению сотрудников PornHub, жители городов с двусмысленными названиями могут часто подвергаться издевательским шуткам. Администрация решила вселить в них гордость за родные места, назвав эти населенные пункты премиальными.
«Чтобы компенсировать годы издевательств, PornHub решил назвать эти особые места в мире #PremiumPlaces, и дать им лучшее, что мы можем предложить: свободный доступ к нашему удивительному контенту Pornhub Premium. Чтобы заставить этих счастливых жителей гордиться своими корнями и заставить остальной мир немного завидовать», — говорится в официальном заявлении на сайте.
Право на участие в акции выдается в соответствии с определенной через сайт геолокации. Пока на карте отмечено около 50 населенных пунктов по всему миру. В него входят канадские города Климакс и Дилдо, американский Хорнитаун, британский Пенистон, голландский Ректум, бразильская Аналандия и другие.
Список пока окончательно не сформирован: администрация порносайта призвала всех желающих предложить новых кандидатов через соцсети.
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