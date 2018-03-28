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Пожарную безопасность в ТРК Челябинска не проверяли последние три года
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Пожарную безопасность в ТРК Челябинска не проверяли последние три года 

АиФ 51 минуту назад
Фото: АиФ
Проверки пожарного надзора не проводились в торгово-развлекательных комплексах Челябинска и Челябинской области с 2015 года, а с 2016 они все, как субъекты малого бизнеса, пользуются объявленными надзорными «каникулами», сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Сегодня в пресс-центре «АиФ-Челябинск» прошла пресс-конференция, посвященная пожарной безопасности в крупных местных ТРК.
Ввиду того что введены надзорные каникулы, а все торгово-развлекательные комплексы относятся к объектам малого бизнеса, плановых внеплановых проверок в части соблюдения норм и правил противопожарной безопасности с 2015 года не проводилось.
«В 2015 году после пожара в ТК «Адмирал» в Казани, в Челябинской области были проверены 154 объекта, куда вошли все крупные ТРК, торговые предприятия, — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС по Челябинской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Эдуард Дорожкин. — На всех были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Основными были: ненадлежащее состояние путей эвакуации, неработоспобность систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, а также системы автоматического пожаротушения».
Выданы предписания, однако, ввиду того что МЧС с 2016 года с момента введения надзорных каникул не имеет прав на проведение внеплановых проверок, пожнадзор вынужден был принять лишь уведомления от руководства комплексов о том, что нарушения устранены.
После трагедии в Кемерове прокурором РФ вновь дано указание провести проверки во всех ТРК. В Челябинске и области они начались с 28 марта, сегодня проверка придёт в 16 челябинских торгово-развлекательных комплекса.
Уже 4 апреля на региональной комиссии подведут первые промежуточные итоги состояния систем противопожарной безопасности.
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