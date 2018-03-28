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Регламентирован госнадзор в сфере соцобслуживания
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Регламентирован госнадзор в сфере соцобслуживания 

Время бухгалтера 1 час назад
Минтруд РФ представил проект постановления Правительства РФ о госнадзоре в сфере соцобслуживания. Предложено проверять документы поставщиков соцуслуг, а также состояние их территорий, зданий, производимых и реализуемых товаров. Контролировать их будут Роструд и его территориальное органы.
Надзор предложено проводить, организуя и проводя проверки, профилактические и контрольные мероприятия, а также наблюдая за исполнением требований. Начинаться проверки будут с издания приказа Роструда, а проводить их будут по чек-листам.
По результатам проверки составят акт, а выявленные нарушения предпишут устранить к конкретному сроку. Виновных привлекут к ответственности.
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