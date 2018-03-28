Продукты на выезде. Как аграрии Приангарья выходят на зарубежные рынки?

В середине марта президент России Владимир Путин , открывая Всероссийский форум сельхозпроизводителей в Краснодаре , заявил, что экспорт отечественной сельхозпродукции за 18 лет вырос в 16 раз, а доходы от продажи продовольствия за рубеж превысили выручку от поставок вооружения и военной техники за границу.

Глава государства также отметил, что необходимо и дальше наращивать конкурентоспособность отечественных предприятий, в том числе на зарубежных рынках.

Пшеничный путь в Поднебесную

Как выяснилось, Иркутская область намерена экспортировать в Китай продовольственную пшеницу, которой в регионе с избытком. По словам министра сельского хозяйства Приангарья Ильи Сумарокова, из всего объёма зерна, которое производит область каждый год, порядка 500 — 550 тыс. тонн — пшеница, в том числе 150 тыс. тонн — продовольственная. Из этого объёма регион перерабатывает в муку всего 40 тыс. тонн, остальное используется как фураж. Но эти излишки с успехом можно было бы отправлять на экспорт. Тем более Поднебесная в зерновых нуждается. Однако поставки пока под запретом: Иркутская область не вошла в число шести регионов России , откуда Китай разрешил поставлять продовольственную пшеницу. Сейчас чиновники работают над тем, чтобы китайцы дали «зелёный свет» и Приангарью.

— Мы написали письма в Минсельхоз России Россельхознадзор РФ, а также в Службу карантина растений Китая, чтобы их специалисты приехали и провели инвентаризацию наших предприятий на соответствие всем требованиям по хранению зерна, — пояснил министр. — Продажа зерновых в Китай — это стратегическая задача на будущее.

Северную Корею, Сейчас Иркутская область в основном вывозит за границу соевый шрот (высокобелковый кормовой продукт), масложировую и птицеводческую продукцию, минеральную бутилированную воду, пиво. Большая часть сельскохозяйственной продукции из Приангарья отправляется в Монголию, Китай, Казахстан Южную Корею . Рынок расширяется во Вьетнам Японию . В Страну восходящего солнца помимо прочего поставляют яичный порошок.

По словам Ильи Сумарокова, в Иркутской области набирает обороты экспорт рапса — высокомаржинальной масленичной культуры, которая пользуется большим спросом в Китае и Монголии. В прошлом году регион увеличил посевные площади рапса в два раза — до 13 тыс. га. В этом году задача минимум — поднять их до 15, возможно — до 20 тыс. га.

По данным регионального минсельхоза, в 2017 году объём пищевого экспорта из Приангарья в суммовом выражении составил 31 млн долларов США — на 8% больше, чем в 2016 году. Доля сельхозпродукции в общем объёме экспорта региона не так велика, составляет всего 0,5%. Но при этом нужно учитывать гигантские объёмы леса и нефтепродуктов, которые регион отправляет за рубеж.

По информации Алексея Соболя, по показателю пищевого экспорта Приангарье занимает пятое место среди двенадцати регионов Сибири.

Элемент престижа

Говоря об экспорте, нельзя не сказать про переработку продукции. Эксперты сходятся во мнении, что продавать за границу «сырой» дешёвый продукт — невыгодно.

Как отмечает председатель совета директоров ООО «Саянский бройлер» Владислав Буханов , важно понимать логику построения экспорта: для того чтобы вывезти урожай за рубеж, его сначала надо подработать, сохранить, а потом соответствующим образом отправить. Для этого нужны объекты инфраструктуры. А создавать их для первых переделов (минимально обработанной продукции) не только экономически бессмысленно, но даже опасно.

— В этом случаем мы отдаём иностранным переработчикам не только всю «маржу», но и дарим рынок, в который сами можем войти. Так, в Корее национальные интересы ставятся выше любого продукта, а значит, корейские продукты продаются по рыночной цене, привозное же должно быть дешёвым. Но я категорически против того, чтобы занимать нишу «дешёвого»: это путь в никуда. Нужно заходить в переделы второго и третьего уровня, — говорит Владислав Буханов. — У России свой путь — не в сырье, а в создании ниши продуктов с добавленной стоимостью высочайшего экологического класса. Есть ещё один нюанс: создавая экспортный потенциал, нельзя забывать о том, что и наши граждане должны быть в состоянии покупать качественные продукты, чтобы у них хватало на это денег. А для этого нужно повышать доходы населения. Если мы даём спреды нашим детям в школах и говорим: «Какое у нас замечательное масло!», вспоминая мануфактуры, которые 100 лет назад поставляли масло из Сибири в Америку, это выглядит как минимум нечестно по отношению к своим же соотечественникам.

По словам Владислава Буханова, сейчас для многих аграрных предприятий региона, да и России в целом, поставки продукции за рубеж — это скорее элемент престижа. Он уверен в том, что развивать экспорт — задача всего государства в целом, а не отдельно взятого региона.

— В конечном итоге мы должны прийти к глобальной национальной стратегии развития экспорта, в рамках которой власти должны выделить на каждый регион определённое техническое задание, которое бизнес этого субъекта может выполнить, параллельно развивая инфраструктуру. И тогда предприниматели активно включатся в данный процесс, — резюмирует Владислав Буханов.

Сами не доедим, но вывезем?

Тем временем минсельхоз региона готовит программу по переработке сельскохозяйственной продукции, которую в том числе можно будет отправлять за границу. Акцент в ней сделают на зерно, молоко и овощи. Кроме того, предпринимателям планируют дать возможность брать кредиты на развитие переработки с компенсацией процентной ставки из бюджета.

Однако у председателя одного из крестьянско-фермерских хозяйств Приангарья Дмитрия Худакова на этот счёт особое мнение.

Он считает, что говорить об экспортных поставках крестьянско-фермерских хозяйств — всё равно что уводить разговор в сторону.

— Не хотелось бы возвращаться к ситуации, которая была раньше: сами не доедим, но вывезем. Наш народ пока сам не обеспечен продуктами, которые производят местные фермеры. К примеру, молоком. При физиологической норме в 250 литров в год — мы потребляем 160. Люди стали больше газировки пить, но не молока, — комментирует фермер. -К тому же больше половины объёма молока, которое производят даже наши крупные хозяйства, — не иркутское, а красноярское. Нет столько сырья в Иркутской области. Многие фермеры сворачивают «молочный» бизнес, потому что он убыточный. И мясной также. Дело в том, что цена закупа на рынке низкая: мы продаём литр молока переработчикам по 20 рублей, а в супермаркетах его стоимость по 60-70 рублей.

Говорить сейчас надо не об экспортных поставках, а о развитии нашей экономики, нашего сельского хозяйства, уверен Дмитрий Худаков.

Комментарий

— Наше подразделение открылось в Приангарье в декабре прошлого года. Сейчас у нас начальный этап работы с регионом, и уже понятно, что сложностей с выходом на международные рынки достаточно как у сельхозпредприятий и «пищевиков», так и у остальных экспортёров.

РЭЦ призван помочь бизнесу уменьшить проблемы с выходом на зарубежный рынок. На сайте экспортного центра можно посмотреть, какой зарубежный регион выбрать, где та или иная продукция была бы интересна. К тому же, можно заказать более детальный отчёт, чтобы понять потенциал продукции на конкретном рынке. Кроме того, в нашу компетенцию входит поиск партнёров — от предоставления списка с контактами вплоть до ведения переговоров и заключения контрактов. Это всё финансово бесплатно, но в любом случае предприятиям нужно будет тратить ресурсы — временные и человеческие.