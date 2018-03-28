Ещё
«РЖД Логистика» запустила сервис ускоренной доставки грузов из Москвы в Новосибирск
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«РЖД Логистика» запустила сервис ускоренной доставки грузов из Москвы в Новосибирск 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. АО «РЖД Логистика» запустило регулярный сервис доставки сборных грузов из Москвы в Новосибирск в ускоренных контейнерных поездах, следует из сообщения компании. Регулярные отправки осуществляются в крупнотоннажных контейнерах по расписанию три раза в неделю. Сроки доставки составляют 6-7 суток.
Консолидация груза производится в Москве на железнодорожной станции Кунцево-2. Выдача осуществляется на складе «РЖД Логистики» в Новосибирске. Этот сервис предоставляется в рамках направления "РЖД Экспресс" по доставке мелких и сборных партий грузов как физическим, так и юридическим лицам.
АО «РЖД Логистика» создано в ноябре 2010 г. в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.
ТАСС: последние новости
"Эксперт РА": повышение подоходного налога до 15% может ударить по среднему классу Минстрой рассчитывает на принятие законопроекта о прямой оплате услуг ЖКХ 23 марта Микрофинансовые организации получили почти 15 млрд рублей просроченных долгов в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово241
Названо окончательное число погибших в Кемерово421
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово125
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1111
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
00:14
Самбурская материлась на панихиде памяти
Шоу-бизнес
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение