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Сервисом «ДомКлик» воспользовались более 1 млн человек
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Сервисом «ДомКлик» воспользовались более 1 млн человек 

Банки.ру 57 минут назад
Число пользователей сервиса для поиска и покупки недвижимости в ипотеку «ДомКлик» превысило 1 млн человек. Это люди, которые зарегистрировались и создали заявку на ипотеку на сайте или в приложении. По данным Сбербанка на март 2018 года, уже более 17% выдач ипотеки приходится на заявки, поданные через «ДомКлик». При этом в Москве выдачи по онлайн-заявкам уже превысили выдачи по заявкам в офисах Сбербанка — 33% против 31%.
«Перевод ипотеки в онлайн и развитие смежных с ней услуг — приоритетная задача для нас, и мы с радостью отмечаем, что взяли первый значимый рубеж — более 1 миллиона человек воспользовались нашим сервисом. «ДомКлик» позволяет пройти почти весь цикл покупки квартиры онлайн — от выбора объекта и оформления ипотеки до постановки на учет в Росреестр. Купить квартиру становится проще, быстрее и выгоднее. В дальнейшем мы продолжим совершенствовать наш сервис, создавать новые и улучшать существующие услуги», — отметил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
«ДомКлик» — сервис для поиска и покупки недвижимости в ипотеку от Сбербанка работает с 2017 года. Он позволяет подать заявку и получить одобрение ипотеки онлайн, выбрать недвижимость из сотен тысяч объявлений и отправить понравившийся вариант на одобрение в банк в один клик.
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