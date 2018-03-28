Челябинскому фельдшеру, который лечит бездомных, прислали посылку с лекарствами из Нью-Йорка

Фельдшер Евгений Косовских, который стал знаменит на весь мир благодаря тому, что лечит бездомных, на днях получил посылку из Нью-Йорка . В ней: заживляющие, антисептические мази, а также средства от ушибов и целая «куча» перевязочных материалов. Отправитель и сам работает врачом в США , поэтому с выбором лекарств не возникло проблем.

— Список добрых людей пополняется: Алексей К., Ольга С. и Антон М. собрали гуманитарную помощь в Нью-Йорке, передали ее в Россию и доставили до нашего пункта сбора. Это трудности и сложности, но все получилось, — рассказал Евгений.

Кстати, это не единственная помощь из других городов, которую прислали волонтеру. Недавно, Евгений получил огромную посылку из Санкт-Петербурга . В больших пакетах ребята отправили 440 пар зимних носков, 110 пар летних и 100 бутылочек с перекисью водорода.

Напомним, что даже в зимнее время волонтер Евгений Косовских продолжал совершать выезды на теплотрассу, где помогал нуждающимся. Впрочем и ему нужна была помощь: люди со всего города регулярно приносили фельдшеру медикаменты, теплые вещи и деньги. Кстати, средств хватило на аренду УАЗ-"буханки", чтобы можно было принимать пациентов в теплом салоне авто. Женя обрабатывал раны нуждающимся, делал перевязки бездомным, лечил от простуды и давал ценные советы, как следить за здоровьем в тяжелых жизненных обстоятельствах. Кроме того, Евгений с помощниками также раздавал нищим и одиноким старикам одежду, а также кормил бедолаг горячими обедами.