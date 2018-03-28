РЖД сообщили о росте погрузки в I квартале на 3,6% — до 316 млн грузов

В I квартале 2018 года на железной дороге было погружено более 316 млн грузов, этот показатель вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в среду в РЖД.

«По предварительным данным, в январе-марте тарифный грузооборот возрос на 4,4%, а с учетом пробега приватных вагонов в порожнем состоянии — на 3,9% к соответствующему периоду прошлого года. В первом квартале 2018 года будет погружено более 316 млн тонн грузов, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пассажирооборот за период с января по март 2018 года также вырос на 3,6%, в том числе в поездах дальнего следования — на 4,3%, в пригородном — на 1,8%