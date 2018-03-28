Штрафы за нарушения при исполнении гособоронзаказа увеличат

Госдуму внесён законопроект, предлагающий увеличить штрафы за нарушения при исполнении государственного оборонного заказа. Документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

«Как показывает практика, финансовые средства, перечисляемые государственными заказчиками государственного оборонного заказа головным исполнителям, поступают их соисполнителям с нарушением сроков, предусмотренных условиями государственных контрактов (контрактов). Тем самым создаются условия для неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного оборонного заказа», — отмечают авторы законопроекта.

В целях предотвращения таких ситуаций введена ответственность должностного лица головного исполнителя государственного оборонного заказа за нарушение сроков и порядка оплаты товаров, работ, услуг, в том числе невыполнение обязанности по обеспечению авансирования организаций, входящих в его кооперацию. В 2017 году было возбуждено 13 дел, а сумма административного штрафа составила 450 тысяч рублей, что более чем в три раза превышает аналогичные показатели 2016 года.

Предлагается внести изменения в КоАП в части увеличения размера административного штрафа, налагаемого на должностное лицо головного исполнителя за указанные нарушения, с 30 — 50 тысяч рублей до 50 — 100 тысяч рублей.

Принятие законопроекта позволит повысить персональную ответственность должностных лиц головного исполнителя по государственному оборонному заказу, а предлагаемые меры будут являться действенным правовым механизмом в пресечении правонарушений в сфере государственного оборонного заказа.