Штрафы за нарушения при исполнении гособоронзаказа увеличат 

В Госдуму внесён законопроект, предлагающий увеличить штрафы за нарушения при исполнении государственного оборонного заказа. Документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».
Инициатива подготовлена ФАС России совместно с Минобороны России, Минпромторгом России, Госкорпорацией «Росатом» и Госкорпорацией «Роскосмос».
«Как показывает практика, финансовые средства, перечисляемые государственными заказчиками государственного оборонного заказа головным исполнителям, поступают их соисполнителям с нарушением сроков, предусмотренных условиями государственных контрактов (контрактов). Тем самым создаются условия для неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного оборонного заказа», — отмечают авторы законопроекта.
В целях предотвращения таких ситуаций введена ответственность должностного лица головного исполнителя государственного оборонного заказа за нарушение сроков и порядка оплаты товаров, работ, услуг, в том числе невыполнение обязанности по обеспечению авансирования организаций, входящих в его кооперацию. В 2017 году было возбуждено 13 дел, а сумма административного штрафа составила 450 тысяч рублей, что более чем в три раза превышает аналогичные показатели 2016 года.
Предлагается внести изменения в КоАП в части увеличения размера административного штрафа, налагаемого на должностное лицо головного исполнителя за указанные нарушения, с 30 — 50 тысяч рублей до 50 — 100 тысяч рублей.
Принятие законопроекта позволит повысить персональную ответственность должностных лиц головного исполнителя по государственному оборонному заказу, а предлагаемые меры будут являться действенным правовым механизмом в пресечении правонарушений в сфере государственного оборонного заказа.
Ранее Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, согласно которому за провокацию взятки в сфере госзакупок грозит наказание до 5 лет лишения свободы. В частности, за провокацию взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд планируется наказывать штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев.