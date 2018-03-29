Кому мешает жёсткий потолок зарплат в КХЛ. Цифры и факты

В 2020 году в КХЛ обещают ввести жёсткий потолок зарплат. Но есть сомнения.

Вопрос с потолком зарплат был самым интересным на совете директоров КХЛ. С «Югрой» и «Ладой» всё стало понятно ещё по окончании регулярного чемпионата, даже по его ходу.

Дмитрий Чернышенко выступал за введение жёсткого потолка в 600 млн (без учёта двух звёзд) уже со следующего сезона, но президент лиги в одиночку ничего не решает. На совете директоров было утверждена стратегия постепенного перехода к жёсткому потолку. В течение двух следующих сезонов сохранится штраф за его превышение. В сезоне-2018/19 — 20% от суммы, а в 2019/20 — 30%. Иными словами, ничего не изменится. СКА и ЦСКА по-прежнему смогут скупать всех и предлагать контракты с восьмью нулями. Новая жизнь начнётся лишь в 2020 году.

Почему так нескоро?

Забавно, что нам даже не пришлось гадать, почему так произошло. Игорь Есмантович не стесняясь сам заявил, что ЦСКА инициировал введение жёсткого потолка зарплат не с 2019-го, а с 2020 года. Президент московских «армейцев» также выступил за введение перекрестного плей-офф начиная с финала конференций. Но ведь тогда финал Кубка Гагарина будет СКА — ЦСКА. И кому это нужно? Четырём тысячам болельщиков москвичей? Радует, что Восток выступил резко против этой идеи.

Рассмотрим ситуацию с потолком зарплат на примере двух самых богатых западных клубов. У 18 игроков основного состава СКА контракты заканчиваются 30 апреля 2018 года, включая «большую тройку» — Ковальчук, Дацюк и Войнов. У остальных соглашения до 2019-2020 годов. Предположим, что Ковальчук уедет в НХЛ, за ним последует Войнов. Хотя вероятность невелика — Вячеславу нужно будет получить разрешение на работу в США , а учитывая его ситуацию и политическую обстановку в мире, сделать это практически нереально. Остальные игроки потребуют у руководства СКА приличные контракты. Будут они, видимо, на один-два сезона, потому что в 2020 году платить каждому по 60-70 млн в год будет невозможно. Питерцам вообще, по сути, без разницы, когда вводить жёсткий потолок, в 2019-м или в 2020-м.

Чего не скажешь о ЦСКА. У них 12 игроков с контрактами до 2020 года с зарплатой от 50 млн, а у Сорокина — больше 100. Если бы Есмантович не пролоббировал перенос решения о жёстком потолке, пришлось бы расторгать контракты с олимпийскими чемпионами. Разве так можно?! «Армейцам» же ещё и Кагарлицкого нужно подписать.

900 млн — это много или мало?

Сразу скажем, что потолок в 900 млн — это примерно то же самое, о чём говорил Чернышенко в декабре (600 млн с возможностью вывода за потолок зарплат двух звёзд). Как раз по 150 млн на условного Ковальчука или Мозякина. И это нормально. 900 млн — самый подходящий максимальный бюджет для клубов КХЛ с учётом инфляции. Большинство команд вообще не испытают особых проблем с этим. Как, например, сказал Савицкис, рижскому «Динамо» надо хотя бы до пола дотянуть. На Западе у трёх клубов сумма контрактов игроков превышает 900 млн На Востоке — у четырёх. Но стоит учесть, что сокращение клубов, введение жёсткого потолка существенно понизит зарплаты хоккеистов. Рынок будет не настолько «перегрет», и средние игроки не смогут претендовать на гигантские деньги. Марченко в этом сезоне своей игрой не заслуживает 60-80 млн Возможно, кто-то из хоккеистов поедет в Швейцарию . Правда, в Европе немного клубов с бюджетом больше $ 15 млн (примерно 850 млн рублей по сегодняшнему курсу). Да и дома же лучше. В Америку массового отъезда тоже не будет, потому что не все там смогут заиграть. А смысл сидеть в АХЛ или в четвёртом звене аутсайдера НХЛ, если можно играть в России ? Тем более что наши хоккеисты в большинстве своём любят жить и играть на родине.

Довольнj странным выглядит дополнение по потолку зарплат. КХЛ объявила, что для стимулирования клубов к развитию молодых игроков не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе. Получается, СКА и ЦСКА смогут скупать все таланты и выращивать их под своим крылом.

А что с бонусами?

Важной статьёй доходов успешных хоккеистов являются бонусы, полученные за определённые результаты. У некоторых игроков ЦСКА, например, бонусы за Кубок Гагарина равны годовой зарплате. В бюджете у московских «армейцев» на них заложено 600 млн Получается, что жёсткий потолок ничего не исправит? Не совсем. Дело в том, что при его расчёте сохранены льготы по индивидуальным и командным бонусам и премиям за призовые места. Под потолок не попадают бонусы за попадание в тройку лучших снайперов регулярного чемпионата КХЛ, лучшего бомбардира, самых результативных защитников и самых полезных игроков по системе «плюс-минус». Что касается бонусов за другие достижения, если они больше 20% от зарплаты, то уходят под потолок. Допустим, зарплата игрока составляет 100 рублей, а бонусы 25 рублей, то под потолок попадает 105 рублей, а при бонусах в 15 рублей они вообще не идут в расчёт. В принципе, схема выглядит довольно удачной. Главное, чтобы всё сработало.

Конечно, жаль, что новшества ждать целых два года. Но теперь хотя бы можно успокаивать себя мыслями о предстоящей справедливой в жизни. Мы ведь с вами верим в лучшее. Или мы это уже где-то слышали?