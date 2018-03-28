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КХЛ введет жесткий потолок зарплат в сезоне-2020/21 годов
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КХЛ введет жесткий потолок зарплат в сезоне-2020/21 годов 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердит с сезона-2020/21 годов жесткий потолок зарплат. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что он составит 900 млн рублей.
В сезоне-2018/19 потолок будет нежестким и составит 850 млн рублей + 20% штраф за его нарушение.
В сезоне-2019/20 потолок также будет нежестким и составит 800 млн рублей со штрафом 30% за его нарушение.
КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков до 21 года.
Ранее сообщалось, что «Лада» и «Югра» были исключены из КХЛ.
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