КХЛ введет жесткий потолок зарплат в сезоне-2020/21 годов

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги утвердит с сезона-2020/21 годов жесткий потолок зарплат. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что он составит 900 млн рублей.

В сезоне-2018/19 потолок будет нежестким и составит 850 млн рублей + 20% штраф за его нарушение.

В сезоне-2019/20 потолок также будет нежестким и составит 800 млн рублей со штрафом 30% за его нарушение.

КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков до 21 года.

Ранее сообщалось, что «Лада» и «Югра» были исключены из КХЛ.