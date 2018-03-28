КХЛ введет «жесткий» потолок зарплат в 900 млн рублей на клуб с 2020 года

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) введет «жесткий» потолок зарплат в размере 900 млн рублей на клуб с сезона 2020/21, сообщает пресс-служба Лиги.

«Совет директоров КХЛ утвердил предельные размеры и состав потолка заработных плат клубов: 2018/2019 — 850 млн руб. + 20% штрафа за превышение потолка; 2019/2020 — 800 млн руб. + 30% штрафа за превышение потолка; 2020/2021 — 900 млн руб. ("жесткий" потолок, без исключения звезд)», — говорится в сообщении КХЛ.

Введение потолка зарплат означает регламентирование зарплатного фонда, размер которого устанавливается для всех клубов лиги.