МВД: 650 интернет-магазинов по продаже наркотиков было заблокировано в России в 2017 г.

Всего 650 интернет-магазинов, предлагающих наркотические вещества было заблокировано в 2017 г. в России . Об этом в ходе пленарного заседания сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев «В минувшем году на рассмотрение поступило порядка 50 тыс. электронных сообщений. Из них по 20 тыс. принято решение о блокировке соответствующего контента. Прекращена деятельность 650 так называемых интернет-магазинов, предлагающих наркотические вещества», — сказал В. Колокольцев. Ранее МВД России было наделено полномочиями по ограничению доступа к интернет-ресурсам, используемых для распространения запрещенной информации о наркотиках.