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МВД: 650 интернет-магазинов по продаже наркотиков было заблокировано в России в 2017 г.
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

МВД: 650 интернет-магазинов по продаже наркотиков было заблокировано в России в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Всего 650 интернет-магазинов, предлагающих наркотические вещества было заблокировано в 2017 г. в России. Об этом в ходе пленарного заседания сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
«В минувшем году на рассмотрение поступило порядка 50 тыс. электронных сообщений. Из них по 20 тыс. принято решение о блокировке соответствующего контента. Прекращена деятельность 650 так называемых интернет-магазинов, предлагающих наркотические вещества», — сказал В. Колокольцев.
Ранее МВД России было наделено полномочиями по ограничению доступа к интернет-ресурсам, используемых для распространения запрещенной информации о наркотиках.
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