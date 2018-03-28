Долги россиян по займам до зарплаты выросли на 35%

Долги по займам до зарплаты в России выросли на 35%

Долг россиян по займам до зарплаты в 2017 г. вырос более чем на 35% — с 88 млрд до 121 млрд руб., подсчитало RAEX ("Эксперт РА"). В 2018 г. долг социально уязвимых россиян вырастет еще на 40 млрд

По оценкам RAEX (Эксперт РА), столь сильный рост в 2017 г. (+35%), прежде всего, связан с накоплением проблемных долгов на балансах МФО (около 15 млрд руб., или половина прироста общего долга).

Еще одним драйвером роста выступили "банковские" микрофинансовые организации (МФО), на которые приходится четверть рынка микрозаймов.

Прирост остальных крупных компаний компенсировал уход с рынка большого числа мелких МФО.

В итоге концентрация портфеля на топ-20 и топ-100 МФО за 2017 год увеличилась на 10–15 п. п. и составила около 55 и 82% соответственно.

Займы до зарплаты резко выросли Наибольший рост (+50%) показали займы до зарплаты в 2017 г. (сумма до 30-50 тыс. руб. на 30 дней).

В целом портфель потребительских микрозаймов физическим лицам вырос на 40%, а без учета "банковских" МФО только на 13%.

В прошлом году выдано микрозаймов на сумму 230 млрд против 195 млрд руб. за 2016 г.

При этом удельный вес краткосрочных микрозаймов россиян в общем объеме выдач демонстрирует рост с 45% за 2016 г. до 60% за 2017 г., что привлекло внимание Банка России

НБКИ

Согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2018 г. размер портфеля МФО превысит 140 млрд руб.

Драйверами роста по-прежнему будут выступать сегменты рынка, связанные с выдачей микрозаймов физлицам.

В зависимости от степени вводимых законодательных ограничений для сегмента займов "до зарплаты" значительное количество его игроков может переориентироваться на предоставление более долгосрочных потребительских займов (Installment loans) или уйти.

В результате в 2018 г. рост портфеля МФО будет обеспечен за счет сегмента потребительских займов, что позволит рынку увеличиться на 20% даже в случае ужесточения правил выдачи займов до зарплаты.

Банк России намерен снизить предел всех начислений с 3Х до 1,5Х и процентной ставки по краткосрочным микрозаймам с 2 до 1% в день при одновременном запрете пролонгаций.