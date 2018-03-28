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Финский контрафактный сыр сожгли в Петрозаводске
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Финский контрафактный сыр сожгли в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Запрещенный к ввозу в Россию товар был изъят на Древлянке в карельской столице. Россельхознадзор сообщает об изъятие и уничтожение контрафактной финской продукции в Петрозаводске.
27 марта сотрудники Управления Россельхознадзора приняли участие в проверке, проводимой Карельской транспортной прокуратурой. В ходе нее в торговом павильоне на Березовой аллее в г. Петрозаводске была выявлена продукция, запрещенная к ввозу и реализации на территории РФ: 6,6 кг сыра и 1 кг сливочного масла, произведенные в Финляндии,
— говорится в сообщение ведомства. Продукция изъята из оборота и уничтожена в крематоре ГБУ РК «Республиканская СББЖ».
По материалам: ptzgovorit.ru
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